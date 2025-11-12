На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лоза ответил на призыв отказаться от критики и начать писать песни

Певец Лоза поссорился с Соседовым из-за совета писать песни, а не ругать молодежь
ТВ-3

Певец Юрий Лоза ответил музыкальному критику Сергею Соседову, упрекнувшему его в пустой растрате таланта. Автор хита про маленький плот в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что не воспринимает всерьез выпады журналиста, подчеркнув, что может переадресовать ему все претензии.

Напомним, Соседов до этого заявил, что Лоза неправильно распорядился своим талантом и слишком увлекся постоянной критикой молодых артистов – вместо этого, по мнению критика, ему стоило бы написать новый хит.

«Вот ровно то, что сказал Соседов мне, я могу адресовать ему: кто назначил его главным критиком страны? Между ним и современной эстрадой огромная пропасть», — ответил на это певец.

По его мнению, Соседов не может считаться профессиональным экспертом, который бы шел в ногу со временем, уважая старую школу. Лоза добавил, что критик производит впечатление человека, который способен только на токсичные высказывания, подчеркнув, что это последний человек в мире, мнение которого он бы стал учитывать.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Юрия Лозы о «высокопоставленных врагах».

