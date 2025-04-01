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Пригожин о 23-летней Вале Карнавал: «Неуч и глупое существо»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Валю Карнавал неучем и глупым существом
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал песни молодой российской исполнительницы Вали Карнавал. Его слова передает «Пятый канал».

По словам эксперта, ему неинтересно творчество 23-летней знаменитости. Он не считает, что Карнавал стала популярной в музыкальной сфере благодаря своему таланту.

«Если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что, пукнув в картинку, вы обязательно станете миллиардером или миллионером», — выразил мнение Пригожин.

По словам продюсера, блогеры начинают петь, когда становятся менее популярными в своей нише. Пригожин также уточнил, что профессиональные певцы могут использовать блогинг как инструмент для продвижения.

Музыкальный критик Сергей Соседов в свою очередь назвал творчество Вали Карнавал «отборным трэшем», а экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина уличила современную молодежь в деградации из-за популярности подобных Карнавал артистов.

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