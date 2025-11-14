Дробыш объяснил причины застоя российской музыкальной индустрии

Российский шоу-бизнес находится в «застое» и требует реформ для появления новых хороших песен. Пока они не появляются, молодежь слушает старые композиции 80-90-х годов в современном исполнении, а также фанатеет от популярных у их родителей звезд – таких, как Надежда Кадышева. При этом если хиты и появляются, то их дарят ноунеймы, заявил музыкальный продюсер Виктор Дробыш Общественной Службе Новостей.

По мнению эксперта, современные молодые люди смогли «поймать вайб» прошлого, благодаря чему подарили вторую волну популярности старинным песням.

«Для меня, конечно, феномен заключается в том, что эти самые зумеры влюбились в песни Кадышевой. Я только рад за певицу, но мне казалось, что этот репертуар точно не для молодняка. Но я тоже ошибаюсь», — отметил продюсер.

Он добавил, что в мире музыки наблюдается настоящий застой, который связан с нехваткой талантливых авторов и вокалистов, то есть если хорошие песни и появляются, то некому вдохнуть в них жизнь. Причем сегодня для популярности не нужно сотрудничать с продюсерами, а звезды перестали рождаться исключительно на большой сцене, как это было до появления интернета, подчеркнул Дробыш.

«Все главные звезды сейчас в интернете, и они зачастую не особо известны большой аудитории. Короче, хиты сегодня нам дарят, грубо говоря, ноунеймы», — заключил он.

До этого россияне, принявшие участие в исследовании ВЦИОМ, назвали лидеров музыкальной сцены 2025 года. По мнению опрошенных жителей, лидером среди певцов российской сцены является Shaman, а лучшей певицей в четвертый раз стала Полина Гагарина. Также в рейтинг вошли Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерия, Лариса Долина и другие.

