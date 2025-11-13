На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Патриоты и любимчики»: в России назвали самых талантливых артистов эстрады

Дворцов включил Shaman, Лепса и Кадышеву в число самых талантливых артистов
На российской эстраде сегодня много молодых, начинающих певцов, однако до опытных артистов, которые входят в топ самых талантливых, им еще далеко, считает продюсер Сергей Дворцов. В беседе с Общественной Службой Новостей он перечислил исполнителей, которых считает самыми лучшими на сегодняшний день.

«К лучшим и наиболее талантливым артистам современной российской эстрады я могу причислить Shaman, Татьяну Куртукову, Григория Лепса, Надежду Кадышеву, Григория Лепса, Татьяну Буланову, Полину Гагарину», — заявил продюсер.

Все эти звезды, по его мнению, не только доказали, что обладают редкими вокальными данными, но и подтвердили преданность своей стране, оставшись патриотами и «любимчиками» аудитории.

До этого россияне, принявшие участие в исследовании ВЦИОМ, назвали лидеров музыкальной сцены 2025 года. По мнению опрошенных жителей, лидером среди певцов российской сцены является Shaman, а лучшей певицей в четвертый раз стала Полина Гагарина. Также в рейтинг вошли Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерия, Лариса Долина и другие.

Ранее критик назвал «самую бесталанную» певицу российской эстрады.

