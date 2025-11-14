«Есть справка от гинеколога»: Лерчек ждет четвертого ребенка под домашним арестом

РИА Новости: находящаяся под арестом Лерчек станет матерью в четвертый раз

Блогерша Валерия Чекалина (она же — Лерчек), которая сейчас находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей, ждет четвертого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к семье источник.

По информации инсайдера, справка о беременности Чекалиной уже приобщена к материалам следствия. Документ был выдан врачом-гинекологом. Имя отца ребенка не раскрывается. Точная дата следующего заседания пока тоже не определена, но, как уточняет РИА Новости, скоро Гагаринский суд Москвы начнет рассматривать дело.

8 сентября блогерам Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. По данным прокуратуры, обвиняемые уведомлены о завершении расследования, в настоящий момент они знакомятся с материалами дела. Отмечается, что соучастник блогеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

В сентябре 2024 года Лерчек официально развелась с Чекалиным, с которым находилась в браке с 2012 года. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети проживают с матерью.

