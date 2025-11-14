На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Есть справка от гинеколога»: Лерчек ждет четвертого ребенка под домашним арестом

РИА Новости: находящаяся под арестом Лерчек станет матерью в четвертый раз
true
true
true
close
Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогерша Валерия Чекалина (она же — Лерчек), которая сейчас находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей, ждет четвертого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к семье источник.

По информации инсайдера, справка о беременности Чекалиной уже приобщена к материалам следствия. Документ был выдан врачом-гинекологом. Имя отца ребенка не раскрывается. Точная дата следующего заседания пока тоже не определена, но, как уточняет РИА Новости, скоро Гагаринский суд Москвы начнет рассматривать дело.

8 сентября блогерам Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. По данным прокуратуры, обвиняемые уведомлены о завершении расследования, в настоящий момент они знакомятся с материалами дела. Отмечается, что соучастник блогеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

В сентябре 2024 года Лерчек официально развелась с Чекалиным, с которым находилась в браке с 2012 года. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети проживают с матерью.

Ранее СМИ раскрыли, что Гагарина живет с любовником-шаманом в особняке за полмиллиона рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами