Гагарина живет с любовником-шаманом в особняке за полмиллиона рублей

Певица Полина Гагарина съехалась со своим бойфрендом Стасом Миковым из Йошкар-Олы, о романе с которым стало известно еще в 2023 году. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друзей артистки.

Пара живет в элитном жилом комплексе «Риверсайд» на Новой Риге. У Полины там дом площадью 960 кв. м, который стоит около 488 миллионов рублей. В доме три этажа: на цокольном есть спа-зона и прачечная, на первом расположены гостиная, столовая с панорамными окнами, кухня и кабинет, а на втором — личные апартаменты Полины, детские и гостевые комнаты. На участке также есть детская площадка и русская баня.

До этого СМИ сообщали, что роман Гагариной и Микова начался, когда Стас уже пять лет работал в ее коллективе. При этом он был женат на танцовщице Оксане Стратулат, которая дружит с Полиной. В 2025 году ходили слухи о том, что певица встречается с концертным директором Сергеем Сметаниным, но друзья артистки утверждают, что ее сердце по-прежнему занято Миковым.

По информации из блога, с момента начала отношений с Гагариной Стас освоил новое направление: стал шаманом-целителем. Он снимает подкасты на тему оздоровления и психотерапии. Несмотря на роман с артисткой, Миков продолжает работать в ее команде. Мужчина ведет себя скоромно: приезжает на съемки вместе с остальными участниками коллектива и не выдвигает персональных требований.

