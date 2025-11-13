На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Натан о кризисе в браке: «Мы были почти на самом дне»

Певец Натан признался, что его брак едва не разрушился из‑за быта
Пресс-служба проекта «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение»

Певец Натан в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение», которое выйдет на ТВ-3 15 ноября, рассказал, что причиной кризиса в его браке стал быт. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«У нас был очень сложный период в отношениях. Мы почти были на самом дне. Мы очень сильно углубились в воспитание детей и в какой-то момент потеряли себя и мало уделяли времени друг другу. Быт нас съел», — заявил исполнитель.

Натан признался, что в какой-то момент им с женой не хватило мудрости, чтобы избежать конфликтов. Однако сейчас они работают над отношениями. Пара учится обсуждать важные темы и преодолевать трудности вместе.

«Я не могу уверенно сказать, что все получилось склеить. Мы сейчас заново вместе с помощью психологов, а также сами стараемся куда-то выходить, приблизиться максимально к той точке, когда у нас была романтика в отношениях. Сейчас получается это реанимировать», — отметил артист.

Напомним, что 23 октября жена Натана, Анастасия Швецова, заявила о расставании с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». Это произошло на фоне скандала, связанного с интригой артиста с блогершей Лерчек. Позднее стало известно, что Швецова вернулась к артисту.

Ранее сообщалось, что певице Славе диагностировали биполярное расстройство.

