К Natan вернулась жена

Super: певец Natan обнимался и танцевал с женой на дне рождения

К певцу Natan (Натану Мирову) вернулась жена Анастасия Швецова. Об этом сообщает Super.

Мирова застали вместе с супругой на его дне рождения. Super опубликовала видео, на котором Natan и Швецова долго обнимаются и танцуют. По данным издания, все мероприятие артист не отходил от жены и посвящал ей песни.

Super утверждает, что на руке Natan было обручальное кольцо. На заставке телефона певца корреспонденты заметили совместное фото с женой.

15 октября 2024 года Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Сама Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.

Natan также целовался с певицей Бьянкой на проекте. Артистка рассказывала, что делала это ради хайпа и не имела к исполнителю никаких чувств.

23 октября жена Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

Ранее Natan рассказал о борьбе с депрессией.