Моргенштерна обвинили в махинациях с арестованной землей в России

В Следственный комитет России поступило заявление с обвинениями в адрес рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), который якобы пытается перепродать арестованную государством землю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечают заявители, участок рэпера разделен на две части: одна — с особняком и теннисным кортом — арестована, а другая — с баней и выходом к реке Малая Истра — нет. Истцы утверждают, что Моргенштерн мог переписать первый участок на кого‑то из близких, чтобы обойти ограничения и продать землю.

«При этом дом у него в ипотеке — 9546 м² он взял в 2021 году на 26 лет», — напоминает Mash.

В январе 2025 года суд арестовал недвижимость Моргенштерна в Истринском районе Подмосковья и Москве. Стоимость арестованных объектов — около 200 миллионов рублей. Причиной стало уголовное дело, возбужденное в сентябре 2024-го по статье о уклонении от обязанностей иноагента.

Недавно стало известно, что Моргенштерна включили в список нежелательных лиц в Литве, запретив ему въезд в страну. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас потребовал проверить рэпера на наличие угроз информационной безопасности Литвы в связи с запланированным на 29 ноября 2025 года концертом. Политик утверждал, что Моргенштерн публично выражает уважение Путину и не может четко обозначить принадлежность Крыма.

Ранее суд закрыл дело против Юлии Пересильд после оплаты долга.