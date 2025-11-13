Наталия Орейро восхитилась новогодними традициями в России

Актриса Наталия Орейро заявила, что ей нравится российский Дед Мороз с внучкой

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась в беседе с «Пятым каналом», что ей нравятся новогодние традиции в России.

По словам Орейро, ей очень импонирует, что у «российского» Деда Мороза есть внучка. Артистка пояснила, что в культуре ее страны такого нет.

«Тот факт, что Россия сохраняет свои традиции, наполняет меня гордостью, и я глубоко ими восхищаюсь, и я всегда говорю, что национальное кино очень важно», — поделилась актриса.

Орейро снялась в фильме «Письмо Деду Морозу». Артистка примерила на себя образ Снегурочки. В проекте также приняли участие Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов и Владимир Симонов.

В марте 2019 года Орейро заявила, что хочет получить российское гражданство. В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство Наталии Орейро с сыном Мольо Орейро.

