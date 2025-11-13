На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кристина Асмус рассказала о съемках с Натальей Орейро

Актриса Кристина Асмус назвала Наталью Орейро дружелюбным человеком
true
true
true
close
asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус рассказала о совместной работе с звездой сериала «Дикий ангел», уругвайской актрисой Наталией Орейро над новогодней комедией «Письмо Деду Морозу». Ее слова передал «Пятый канал».

Асмус назвала Орейро «максимально комфортным, позитивным и дружелюбным человеком». Она также отметила красоту и профессионализм коллеги, признавшись, что совместная работа была для нее настоящим удовольствием.

Актриса поделилась, что изначально всей съемочной команде запретили взаимодействовать с уругвайской звездой за пределами кадра и фотографироваться с ней. Однако, когда Орейро приехала на площадку, она сама подошла к коллегам и начала их обнимать.

«Подъезжает в середине смены несколько внедорожников. Мы понимаем — она едет. Мы уже все трясемся, не собирается даже смотреть, дышать в ту сторону. Останавливаются машины, и из одной из них выбегает Наталья абсолютно позитивная, светлая, очень быстро говорящая. Ко всей съемочной группе подлетела, каждого обняла, представилась», — вспоминала Кристина.

Асмус и Орейро вместе снялись в фильме «Письмо Деду Морозу», который выйдет в широкий прокат 27 ноября 2025 года. Также в картине сыграли Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Дима Билан и другие.

Ранее о Наталие Орейро высказался Иван Охлобыстин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами