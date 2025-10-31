Собчак сравнила себя с Ургантом: «Почти влюбилась в Кикнадзе»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала в Telegram-канале об эпизоде, который произошел на недавнем показе коллекции бренда Ushatava.

По словам Собчак, она неожиданно почувствовала себя в роли Ивана Урганта — «почти что влюбилась в Наташу Кикнадзе».

Причиной стало то, что супруга шоумена оказалась единственной, кто предупредила Собчак об упавших из ее сумки очках.

«Из всех гостей, сидящих напротив на показе, только она сигнализировала мне, что любимые очки выпали из сумки…Человечище!» — написала журналистка.

Ургант женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, они учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. У пары двое общих детей: старшую девочку супруги назвали в честь ее прабабушки народной артистки РСФСР Нины Ургант, а младшей дали имя Валерия, так звали мать телеведущего.

Также у Кикнадзе есть 26-летний сын Нико и 23-летняя дочь Эрика от предыдущего брака. Шоумен неоднократно говорил в интервью, что воспитывал детей как родных и у них сложились теплые дружеские отношения.

