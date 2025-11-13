На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин и Токаев побывали в Большом театре

Токаев в присутствии Путина завершил визит в Россию гала-концертом в Большом театре
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев побывали в Большом театре на гала-концерте мастеров искусств Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В пресс-релизе отмечается, что выступление прошло в рамках Дней культуры республики в России. Кроме лидеров двух стран, в театре присутствовали министры культуры государств Ольга Любимова и Аида Балаева и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев. Программа концерта включала более десяти инструментальных и хореографических и номеров. После выступления политики пообщались с артистами.

«Посещением Большого театра Касым-Жомарт Токаев завершает государственный визит в Россию, состоявшийся 11–12 ноября», — говорится в пресс-релизе.

Два дня назад Токаев прибыл в Москву и провел трехчасовую неформальную встречу с российским коллегой. 12 ноября состоялись их официальные переговоры. Путин и Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Казахстаном.

Ранее Путин пригласил Токаева к себе «попить чайку».

