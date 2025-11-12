Экс-избранника Юлии Пересильд заметили с другой актрисой

Актера Тройника после расставания с Юлией Пересильд заметили с Еленой Николаевой

Экс-избранника актрисы Юлии Пересильд Михаила Тройника заметили с другой артисткой на юбилее джазмена Алексея Козлова. Об этом пишет kp.ru.

После начала показа фильма «Джазист», посвященного 90-летнему юбиляру, Тройник вышел из кинозала в компании 42-летней Николаевой. Они вместе прошли в гардероб, покинули мероприятие и, по свидетельствам очевидцев, сели в одно такси.

Известно, что несколько лет назад Тройник и Николаева вместе снимались в картине «Ниша».

Юлия Пересильд состояла в отношениях с Михаилом Тройником с 2022 года. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

В апреле 2025 года Пересильд подтвердила расставание. В октябре у себя в соцсетях актриса призналась, что у нее есть «вторая половинка».

