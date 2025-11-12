На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни Ольги Бузовой

Комик Галустян предположил, что у телеведущей Бузовой все хорошо в личной жизни
true
true
true
close
ТНТ

Актер Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни своей соведущей по шоу «Сокровища императора» Ольги Бузовой. Комика цитирует портал «Страсти».

По словам Галустяна, в последнее время Бузова стала более спокойной и задумчивой.

«Может, в ее личной жизни сейчас все хорошо», — предположил он.

Галустян подчеркнул, что вне работы Бузова нравится ему именно такой, а на работе от нее нужны уже знакомые зрителю и коллегам «въедчивость, упорность, желание идти до конца».

Ольга Бузова состояла в браке единожды. Супругом певицы был экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Пара жила вместе на протяжении четырех лет и развелась в 2016 году.

Накануне Бузова заявила, что мучает мужчин, уделяя все свое внимание карьере. По словам Бузовой, она предпочитает выбирать себя и ставить в приоритет развитие карьеры, а не отношения с противоположным полом. Певица отметила, что такое большое количество работы не нравится ее избранникам.

Ранее Ольга Бузова заявила, что готова к серьезным отношениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами