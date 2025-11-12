Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни Ольги Бузовой

Комик Галустян предположил, что у телеведущей Бузовой все хорошо в личной жизни

Актер Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни своей соведущей по шоу «Сокровища императора» Ольги Бузовой. Комика цитирует портал «Страсти».

По словам Галустяна, в последнее время Бузова стала более спокойной и задумчивой.

«Может, в ее личной жизни сейчас все хорошо», — предположил он.

Галустян подчеркнул, что вне работы Бузова нравится ему именно такой, а на работе от нее нужны уже знакомые зрителю и коллегам «въедчивость, упорность, желание идти до конца».

Ольга Бузова состояла в браке единожды. Супругом певицы был экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Пара жила вместе на протяжении четырех лет и развелась в 2016 году.

Накануне Бузова заявила, что мучает мужчин, уделяя все свое внимание карьере. По словам Бузовой, она предпочитает выбирать себя и ставить в приоритет развитие карьеры, а не отношения с противоположным полом. Певица отметила, что такое большое количество работы не нравится ее избранникам.

Ранее Ольга Бузова заявила, что готова к серьезным отношениям.