Друг Гурченко рассказал, что они с Иосифом Кобзоном не успели помириться до ухода из жизни

Близкий друг Людмилы Гурченко и Иосифа Кобзона, предприниматель Алимжан Тохтахунов, в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что они с Иосифом Кобзоном не успели помириться до ухода из жизни.

«Она была гениальным человеком. Она была гениальна во всех отношениях. Я много о ней слышал еще от Кобзона Иосифа, потому что мы дружили. Иосиф Давыдович мне как-то говорит: ты знаешь, где Людмилу Марковну похоронили? Я говорю, конечно, я же участвовал в этом. Говорит, пойдем, покажи мне, я хочу цветочки положить. Я говорю, пойдем. Ну пошли с ним, положили цветочки. Он стоял долго, минут 20, что-то вспоминал. Свои отношения с ней, можно сказать, они до конца не помирились», — поделился Тохтахунов.

По словам бизнесмена, друзья помогли ему с памятником Людмиле Гурченко и организацией поминок.

«Памятник мы, я и мои друзья сделали, по моей просьбе. Сережа Сенин [вдовец Гурченко] нарисовал, как это должно выглядеть. Мы отдали. Мои друзья сделали без денег, без ничего поставили… Потом мы делали поминки, в «Турандот», человек на 250, по-моему. Мы все сделали с Анзором Осиповичем, мой друг. С Анзором вместе накрыли стол», — рассказал Тохтахунов.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известна по ролям в фильмах «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могло бы исполниться 90 лет.

