На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Друг Гурченко рассказал, что они с Иосифом Кобзоном не успели помириться до ухода из жизни

Друг Гурченко Алимжан Тохтахунов предположил, что актриса не успела полностью помириться с Кобзоном
true
true
true
close
Алексей Никольский/Алексей Майшев/РИА Новости

Близкий друг Людмилы Гурченко и Иосифа Кобзона, предприниматель Алимжан Тохтахунов, в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что они с Иосифом Кобзоном не успели помириться до ухода из жизни.

«Она была гениальным человеком. Она была гениальна во всех отношениях. Я много о ней слышал еще от Кобзона Иосифа, потому что мы дружили. Иосиф Давыдович мне как-то говорит: ты знаешь, где Людмилу Марковну похоронили? Я говорю, конечно, я же участвовал в этом. Говорит, пойдем, покажи мне, я хочу цветочки положить. Я говорю, пойдем. Ну пошли с ним, положили цветочки. Он стоял долго, минут 20, что-то вспоминал. Свои отношения с ней, можно сказать, они до конца не помирились», — поделился Тохтахунов.

По словам бизнесмена, друзья помогли ему с памятником Людмиле Гурченко и организацией поминок.

«Памятник мы, я и мои друзья сделали, по моей просьбе. Сережа Сенин [вдовец Гурченко] нарисовал, как это должно выглядеть. Мы отдали. Мои друзья сделали без денег, без ничего поставили… Потом мы делали поминки, в «Турандот», человек на 250, по-моему. Мы все сделали с Анзором Осиповичем, мой друг. С Анзором вместе накрыли стол», — рассказал Тохтахунов.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известна по ролям в фильмах «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могло бы исполниться 90 лет.

Ранее близкий друг Гурченко рассказал, как узнал о ее уходе из жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами