«Не ищу оправданий»: Буланова объяснила закрытие своего ресторана в Петербурге

Певица Буланова объяснила закрытие ресторана неумением вести бизнес
Lev Ilyin/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова объяснила закрытие своего ресторана в Санкт-Петербурге тем, что не умеет вести бизнес. В беседе с Общественной Службой Новостей она подчеркнула, что не претендует на лавры хорошего предпринимателя, но не исключила, что в будущем сделает попытку возродить семейное дело.

Артистка отметила, что в последнее время ее гастрольный график слишком загружен, поэтому времени на ресторан было очень мало.

«К сожалению, сейчас я больше вынуждена заниматься творчеством. И на ресторан нет времени вообще, поэтому я даже не ищу себе оправданий, что я плохой предприниматель. Я и не претендую на эти лавры, я артист, а не бизнесмен», — подчеркнула исполнительница.

Она добавила, что в целом была готова к такому исходу, но ей было тяжело решиться на закрытие заведения. Певица призналась, что надеется в будущем вернуться к этому вопросу и, возможно, попытаться вновь возродить семейное дело, но уже с другим форматом.

Напомним, 7 ноября стало известно, что Буланова избавилась от ресторана «Гастрономика по-новому» в Санкт-Петербурге после скандала с невыплатой зарплаты. Новым владельцем ресторана Булановой станет ресторанная группа Edvokimov Group, которой принадлежит около семи заведений с «панорамными видами на знаковые места» в Санкт-Петербурге и Сочи.

При этом еще в августе певица говорила, что хочет сохранить ресторан, несмотря на огромные убытки, достигнувшие 16 млн рублей. Она подчеркивала, что всегда мечтала иметь свой бизнес и питает теплую любовь к своему ресторану, поэтому наняла менеджеров по антикризисным мерам, и надеется, что они помогут ей сохранить семейное дело.

Ранее критик раскрыл секрет популярности Кадышевой и Булановой.

