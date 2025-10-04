На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Критик раскрыл секрет популярности Кадышевой и Булановой: «Отключить мозг»

Станислав Жданов/Фотохост-агентство РИА Новости

Музыкальный критик Евгений Бабичев раскрыл секрет популярности песен народной артистки России Надежды Кадышевой и заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня становится популярным то, что максимально ложится на душу, под что можно потанцевать или просто отключить мозг. Народ не хочет чего-то сложного — жизнь и так загружает», — сказал он.

По словам Бабичева, легкие мотивы песен Булановой и Кадышевой позволяют отвлечься и дают и возможность отдохнуть.

Интерес к подобным песням, продолжил он, поддерживается благодаря распространению музыки в социальных сетях в коротких видео. Таким образом, говорит критик, музыка работает как эмоциональный якорь: стоит услышать знакомый мотив, и у слушателя сразу возникает желание подпевать или поделиться этим настроением.

Накануне об успехе Булановой и Кадышевой высказался композитор Юрий Лоза.

Ранее Рома Зверь объяснил возросшую популярность Кадышевой и Булановой.

