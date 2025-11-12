На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Джибути впервые пройдет фестиваль российского кино

Фестиваль российского кино в Джибути стартует 15 ноября
close
Depositphotos

В Республике Джибути в Восточной Африке впервые состоится фестиваль российского кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскино».

Мероприятие пройдет с 15 по 16 ноября. Оно организовано при поддержке Министерства культуры России. Фестиваль откроет анимационная картина «Великолепная пятерка» режиссера Василия Ровенского.

Событие нацелено на укрепление культурных связей между Россией и Джибути.

На церемонию открытия придут министр по делам молодежи и культуры Джибути Хибо Мумин Ассове, а также посол России в Джибути Михаил Голованов.

Посетители фестиваля смогут посмотреть такие проекты, как «В списках не значился» Сергея Коротаева, «Иван Царевич и Серый Волк 6» Дарины Шмидт и Константина Феоктистова, «Каруза» Ивана Харатьяна и «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко.

В сентябре российская картина «Царевна-лягушка» Александра Амирова стала фильмом-открытия Международного молодежного кинофестиваля в Египте. В программу мероприятия также вошел российский фильм «Почтарь» Андрея Разенкова. Мероприятие представило 58 картин из 30 стран.

