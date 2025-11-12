На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве прощаются с народным артистом России Владимиром Симоновым

В Театре Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Симоновым
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Друзья, коллеги и поклонники приходят к театру Вахтангова, чтобы проститься с народным артистом России Владимиром Симоновым. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания проходит на исторической сцене театра, после чего Симонова похоронят на Троекуровском кладбище.

У входа в театр собрались десятки человек, многие из них приносят цветы и ожидают возможности лично попрощаться с артистом.

Симонова не стало 9 ноября из-за сердечной недостаточности. Он обращался в больницу с жалобами на кашель еще в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

Владимир Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарская) области. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980 году (курс Аллы Казанской). Вместе с однокурсниками Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым Симонов был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров.

За свою карьеру он сыграл около 150 ролей в кино, включая фильмы и сериалы «Одиноким предоставляется общежитие», «Дети Арбата», «Жизнь и судьба», «Куприн», «Третья мировая», «Дама пик» и «Пальма». Артист был награжден Орденом Дружбы, Орденом Почета, премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, а также трижды отмечен премиями «Чайка», «Хрустальная Турандот» и «Фигаро» имени Андрея Миронова.

Ранее сообщалось, что боец Александр Емельяненко отправится в рехаб с Анастасией Волочковой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами