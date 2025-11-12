В Москве прощаются с народным артистом России Владимиром Симоновым

Друзья, коллеги и поклонники приходят к театру Вахтангова, чтобы проститься с народным артистом России Владимиром Симоновым. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания проходит на исторической сцене театра, после чего Симонова похоронят на Троекуровском кладбище.

У входа в театр собрались десятки человек, многие из них приносят цветы и ожидают возможности лично попрощаться с артистом.

Симонова не стало 9 ноября из-за сердечной недостаточности. Он обращался в больницу с жалобами на кашель еще в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

Владимир Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарская) области. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980 году (курс Аллы Казанской). Вместе с однокурсниками Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым Симонов был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров.

За свою карьеру он сыграл около 150 ролей в кино, включая фильмы и сериалы «Одиноким предоставляется общежитие», «Дети Арбата», «Жизнь и судьба», «Куприн», «Третья мировая», «Дама пик» и «Пальма». Артист был награжден Орденом Дружбы, Орденом Почета, премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, а также трижды отмечен премиями «Чайка», «Хрустальная Турандот» и «Фигаро» имени Андрея Миронова.

Ранее сообщалось, что боец Александр Емельяненко отправится в рехаб с Анастасией Волочковой.