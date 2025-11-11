Появились подробности наследства Владимира Симонова

Народный артист России Владимир Симонов оставил после себя две элитных квартиры в Москве. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным издания, наследникам Симонова достанутся трехкомнатные апартаменты в столичных Хамовниках площадью 69 м², а также на объект на метро «Улица 1905 года» – 76 м². Помимо этого, артист владел четырьмя машинами: кроссовер Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года, джип Mercedes-Benz R 350 4МАТIС 2010 года, седан Mercedes-Benz E Class 2010 года и ВАЗ (Lada) 2106 2021 года. На накопительных счетах актера в российских банках числилось более 30 млн рублей.

9 ноября не стало ведущего актера Театра им. Евгения Вахтангова Владимира Симонова из-за сердечной недостаточности. Прощание с актером начнется в Большом фойе Театра Вахтангова 12 ноября в 11.00 и продлится до 13.00.

Симонов обращался в больницу с жалобами на кашель в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

