Надежда Кадышева может уйти со сцены

Продюсер Дворцов заявил, что сын Кадышевой может скоро заменить певицу на сцене

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с teleprogramma.org прокомментировал отказы певицы Надежды Кадышевой от концертов.

Дворцов считает, что ее отказы связаны с ее состоянием. Он напомнил, что артистка уже не молода.

«Она устала. Все-таки человек очень взрослый. Думаю, самочувствие ее уже подводит. Она будет подходить выборочно к заказчикам, рассчитывать свои силы», — поделился шоумен.

Дворцов не исключил, что сын Кадышевой Григорий вскоре может заменить мать в коллективе «Золотое кольцо».

В сентябре сын Надежды Кадышевой, певец Григорий Костюк, стал основным владельцем ее группы «Золотое кольцо».

Согласно данным Telegram-канала «Звездач», Костюк получил 70% ООО «Театр Золотое кольцо», доля самой певицы составляет 30%. До этого компанией владели поровну Кадышева и ее муж Александр Костюк, однако недавно Костюк-старший передал свою долю наследнику.

За 2024 год прибыль ансамбля составила 2,7 млн рублей, а за последние пять лет «Золотое кольцо» заработало благодаря госконтрактам около 115 млн рублей.

Ранее «Золотое кольцо» получило госконтракты на 2,2 млн рублей.