Протеже Киркорова может выступить дуэтом с американским рэпером

Протеже Филиппа Киркорова, певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго) встретилась с американским рэпером Tyga. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Овсянникова заявила, что хочет стать популярной во всем мире. Артистка призналась, что мечтает о совместном фите с Tyga. Она предложила дуэт рэперу. Американский певец пообещал подумать над этим. Певица рассказала, что начала делать визу.

В ролике, опубликованном Марго, отмечают, что отношения между Россией и Америкой налаживаются. Tyga согласился с этим. Он напомнил, что также выступал в Москве в 2019 году.

«Пришло намного меньше людей, чем я рассчитывал. Я был в 2019-м. Но этот концерт был больше, чем тот», — поделился артист.

Овсянникова подготовила подарок для Tyga. Она преподнесла ему свитер с картиной Малевича.

«Сегодня русская и американская звезда вместе. Я считаю, это большой старт в будущем», — отметила певица.

Шоу рэпера Tyga прошло в Москве 31 мая на «ЦСКА-Арене» в формате 360 градусов — на круглой сцене. Перед Tyga выступили артисты Макар и Jakone.

Ранее стала известна стоимость кольца, которое чуть не украли с концерта Tyga.