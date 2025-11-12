На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-жена Диброва о скандале с обнаженными гениталиями: «Со всех сторон рассмотрели»

Модель Полина Диброва: нахожусь в принятии после инцидента с ширинкой экс-мужа
Экс-супруга Дмитрия Диброва Полина отреагировала в Telegram-канале на скандальное видео шоумена, на котором он предстал с обнаженными гениталиями.

В своем заявлении Полина подчеркнула, что узнала о ситуации из интернет‑источников. Она также отметила, что на момент совместной жизни с телеведущим не слышала и не знала о том, что он увлекается секс-вечеринками.

«Ну что же, каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Поэтому я в принятии, так что давайте перестанем это обсуждать. Мне кажется, там уже обсуждать нечего, уже со всех сторон все рассмотрели», — сказала модель.

В июле издание kp.ru раскрыло, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Супруги официально развелись в сентябре 2025 года. У Дмитрия и Полины Дибровых трое сыновей — Александр, Федор и Илья.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии. Сам Дибров никак не комментировал произошедшее.

Ранее сообщалось, что Дибров рискует попасть в тюрьму на 3 года после инцидента с ширинкой.

