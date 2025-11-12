Концерт Канье Уэста отменили из-за пропаганды нацизма

Мэр бразильского города Сан-Паулу Рикарду Нунес издал распоряжение о запрете проведения концерта американского рэпера Канье Уэста на муниципальных площадках. Это решение связано с его радикальными заявлениями, которые, по мнению Нунеса, «пропагандируют нацизм». Об этом сообщает Brasil247.

«Ни в одном из общественных учреждений, находящихся в ведении городской администрации, не будет выступлений от людей, которые популяризируют нацизм. Мы не можем этого допустить и сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные мероприятия в Сан-Паулу», — сказал мэр.

Мэрия уже уведомила организаторов концерта, что муниципальные площади не будут доступны для этого события, и, следовательно, место проведения концерта будет изменено.

Концерт был запланирован на 29 ноября.

В феврале Канье Уэст написал свыше 20 постов в соцсети X про нацизм, евреев и Илона Маска. Он признался в любви к Адольфу Гитлеру, обвинил евреев в притеснении темнокожих людей, а также назвал белых расистами.

Активисты движения «Ветераны России» заявили, что признания Канье Уэста нарушают статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Они считают, что таким зарубежным звездам «не место в России».

Ранее Канье Уэст в беседе с раввином извинился перед евреями.