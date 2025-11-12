На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Концерт Канье Уэста отменили из-за пропаганды нацизма

В бразильском Сан-Паулу отметили концерт Канье Уэста из-за пропаганды нацизма
true
true
true
close
Javier Rojas/Global Look Press

Мэр бразильского города Сан-Паулу Рикарду Нунес издал распоряжение о запрете проведения концерта американского рэпера Канье Уэста на муниципальных площадках. Это решение связано с его радикальными заявлениями, которые, по мнению Нунеса, «пропагандируют нацизм». Об этом сообщает Brasil247.

«Ни в одном из общественных учреждений, находящихся в ведении городской администрации, не будет выступлений от людей, которые популяризируют нацизм. Мы не можем этого допустить и сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные мероприятия в Сан-Паулу», — сказал мэр.

Мэрия уже уведомила организаторов концерта, что муниципальные площади не будут доступны для этого события, и, следовательно, место проведения концерта будет изменено.

Концерт был запланирован на 29 ноября.

В феврале Канье Уэст написал свыше 20 постов в соцсети X про нацизм, евреев и Илона Маска. Он признался в любви к Адольфу Гитлеру, обвинил евреев в притеснении темнокожих людей, а также назвал белых расистами.

Активисты движения «Ветераны России» заявили, что признания Канье Уэста нарушают статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Они считают, что таким зарубежным звездам «не место в России».

Ранее Канье Уэст в беседе с раввином извинился перед евреями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами