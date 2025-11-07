На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канье Уэст покаялся после беседы с раввином

Раввин Пинто заявил, что Канье Уэст раскаялся в словах о евреях после беседы
Раввин Йешаяху Пинто заявил, что американский рэп-исполнитель Канье Уэст раскаялся в своих словах о евреях после беседы с ним. Об этом пишет The Times of Israel.

Во время беседы рэпер заявил, что его прежние признания в приверженности нацизму и симпатии к лидеру Третьего рейха Адольфу Гитлеру были проявлением биполярного расстройства личности.

«Я действительно счастлив, что могу сидеть здесь с вами сегодня и просто брать на себя ответственность. <..> Я действительно ценю, что вы принимаете меня с распростертыми объятиями и позволяете мне загладить свою вину», — заявил Уэст во время беседы с иудейским первосвященником.

В 2025 году Уэст выпустил песню «Heil Hitler», пропагандирующую нацизм.

До этого активисты потребовали отмены концерта рэпера Канье Уэста в Чехии из-за пропаганды нацизма.

Ранее рэпер Хаски выпустил дисс на Канье Уэста с отсылками к СВО.

