Завершение активной фазы специальной военной операции не приведет к принципиальным изменениям, а основной процесс будет продолжаться десятилетиями. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал актер Иван Охлобыстин.

«Активная фаза [СВО] может закончиться и в этом году, и в следующем. Но это ни к чему не приведет», — отметил Охлобыстин.

По его словам, подлинная победа России наступит лишь когда мир станет единым, что соответствует свойственному русскому человеку стремлению «спасти весь мир».

Актер также выразил мнение, что европейские страны могут продолжать подталкивать Украину к конфронтации с РФ, чтобы реализовать заложенные военные бюджеты. При этом он не исключил временных улучшений ситуации после завершения активной фазы боевых действий.

7 ноября военный корреспондент Александр Коц заявил, что спецоперация еще не началась, поэтому завершится нескоро, России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам.

Ранее президент Сербии Вучич заявил о подготовке Европы к войне с Россией.