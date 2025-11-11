Бывшая жена звезды «Дневника Бриджет Джонс» Колина Ферта вышла замуж

Бывшая жена звезды фильма «Дневник Бриджет Джонс» Колина Ферта Ливия Джуджоли проговорилась, что она и ее давний бойфренд Каллум Грив тайно поженились. О семье 56-летняя экоактивистка написала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В новом посте она назвала 58-летнего шотландского коллегу по активизму мужем, признаваясь в любви собаке Каллума Бу. Бордер-колли не стало недавно.

«Это мой муж Каллум, а это Бу, его самый преданный друг и спутница на протяжении 16 лет. Бу стала частью моей семьи до того, как я официально стала частью семьи Грив. Горюю, ведь я полюбила их обоих в равной степени... Она показала нам, что такое доверие, любовь, доброта, а теперь и их высшее воплошение — горе», — пишет она.

Несколько дней назад Ливию сфотографировали с золотым кольцом на безымянном пальце на одном из светских мероприятий в Милане. Роман Джуджоли и Грива до свадьбы длился три года.

