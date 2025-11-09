На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дакота назвала причину отказа от участия в шоу с бывшим мужем

Певица Дакота опровергла слухи, что не стала участвовать в «Ставке на любовь» из-за экс-супруга
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Рита Дакота опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи, что отказалась от участия в шоу «Ставка на любовь» из-за бывшего мужа Влада Соколовского.

По словам Дакоты, она отказалась от проекта еще до того, как Соколовского взяли. Артистка не знала, что в шоу будет участвовать ее экс-супруг. Певица добавила, что в тот период также еще находилась с бывшим мужем в «более-менее нормальных» отношениях.

«Все, чем я занимаюсь в жизни, должно иметь ценность. Я в этом проекте не нашла того, что соответствовало бы моим ценностям. Просто ради хайпа помелькать лицом? Мне это не нужно. Чтобы обо мне вспомнили или узнали те, кто до того не знал? Тоже не нужно. Я не стратег и не стала бы участвовать в коалициях, кого-то вышибать, да и в планке еле-еле минуту стою, кряхчу», — поделилась артистка.

Дакота и Соколовский развелись в 2018 году. В их браке родилась дочь Мия. В 2019-м музыкант начал встречаться с моделью Ангелиной Сурковой, которая родила от него сына Дэвида. В мае 2023-го Дакота вышла замуж за режиссера Федора Белогая.

Ранее жена Соколовского оправдала измены мужа.

