В России вырос спрос на Достоевского

Федор Михайлович Достоевский стал самым популярным писателем России, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба Яндекса.

Увеличение популярности творчества Достоевского на фоне ожидаемого выхода нового сериала «Преступление и наказание» в последний месяц зафиксировали онлайн-кинотеатр, книжный сервис и маркетплейс компании. Количество подписчиков самой популярной аудиоверсии «Преступления и наказания» за это время возросло почти в 5 раз.

30 октября, в день рождения писателя, в семь раз вырос спрос на произведения Достоевского в категории «Книги». На фоне скидок в течение дня с маркетплейса забрали больше 25 процентов от всех суммарных тиражей автора, зафиксированных в России с начала 2024 года. Наибольшим спросом пользовались произведения «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы» и «Преступление и наказание».

Рекордный интерес показал сериал «Преступление и наказание» — более 1,3 миллиона человек отметили, что будут смотреть сериал на Кинопоиске, что стало рекордом для сервиса. В экранизации снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Алена Михайлова, Борис Хвошнянский и другие актеры. Премьеру сериала несколько раз переносили.

Ранее Кустурица раскрыл, где пройдут съемки фильма по роману «Преступление и наказание».