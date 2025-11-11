Воры ограбили открытый после войны национальный музей Сирии

Из самого большого музея в Сирии украли античные статуи

Воры проникли в национальный музей в столице Сирии Дамаске и украли несколько древних статуй, относящихся к римской эпохе. Об этом сообщает AlArabiya.

Национальный музей Дамаска временно закрыли после того, как утром 10 ноября стало известно об ограблении. Представитель Главного управления по делам древностей и музеев Сирии сообщил, что всего вечером 9 ноября были украдены шесть мраморных статуй. Расследование ограбления продолжается.

Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку правительство еще не сделало официального заявления о преступлении.

По словам Маамуна Абдулкарима, бывшего главы правительственного департамента древностей и музеев, секция музея, откуда, как сообщалось, были украдены статуи, является «красивым и богатым историческим отделом с экспонатами, относящимися к эллинистическому, римскому и византийскому периодам».

После начала сирийского конфликта в марте 2011 года власти перевезли в Дамаск сотни артефактов из разных уголков страны, включая исторический центральный город Пальмиру, который когда-то удерживался членами ИГИЛ (организация запрещена в России).

Музей вновь открылся в январе после 14-летней гражданской войны и падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Во время наступления антиправительственных сил музей был закрыт во избежание мародерства.

