Раскрыта полувековая тайна бриллианта Габсбургов

NYT: бриллиант Габсбургов «Флорентиец» хранился в Канаде более полувека
Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Бриллиант династии Габсбургов «Флорентиец» хранился в Канаде более полувека. Об этом сообщает The New York Times.

Бриллиант массой 137 карат считался утерянным с 1919 года. Потомки правителей Австрийской империи рассказали, что драгоценный камень не был украден и не пропадал. Бриллиант находился в банковском сейфе в Канаде со времен, когда члены имперской династии уехали туда в разгар Второй мировой войны.

По словам Карла Габсбург-Лотарингского, внука Карла I, тайна о местонахождении «Флорентийца» хранилась из уважения к супруге императора Ците. О том, где находится бриллиант, знали только ее сыновья Роберт и Рудольф.

Название банка, в котором хранится драгоценный камень, не раскрывается. Братья Габсбурги-Лотарингские увидели семейную реликвию в первый раз и захотели выставить ее в Канаде в знак благодарности за сохранность, поскольку обещание предкам было выполнено.

В октябре сообщалось, что история с пропавшей картиной Пикассо «Натюрморт с гитарой» получила неожиданное разрешение: полотно, считавшееся утерянным при транспортировке на выставку в Испанию, все это время находилось у пожилой консьержки.

Ранее в Мадриде обнаружили картину Пикассо, считавшуюся пропавшей.

