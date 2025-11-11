На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Седокова ответила на слухи о романе с футболистом «Спартака»

Певица Анна Седокова опровергла слухи о романе с футболистом «Спартака»
true
true
true
close
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова в Telegram-канале опровергла слухи о романе с футболистом клуба «Спартак».

Слухи о возможной любовной связи Седоковой со спортсменом появились после публикации артистки. В ней она позировала в носках футбольного клуба «Спартак». Певица опровергла, что встречается с футболистом.

«Это сын пять минут тренировался в их детской секции — и почему-то эти носки однажды оказались в моем шкафу. Расследование завершено», — поделилась исполнительница.

В ноябре Седокова прокомментировала измены футболиста московского «Динамо» Муми Нгамале, заявив, что ей «есть что добавить». Она рассказала, что Нгамале – не единственный участник «Динамо», который не верен своей партнерше.

По словам певицы, один из его женатых сокомандников отправлял ей лайки и намеки в соцсетях. Артистка напомнила, что у спортсмена есть ребенок. Она предложила ему «либо снять крестик, либо надеть трусы».

Седокова также рассказала, что еще один футболист из команды приставал к ней и ее дочери.

Ранее Седокова рассказала о рецидиве серьезной болезни.

