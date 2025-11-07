Седокова рассказала о рецидиве серьезной болезни: «Жжет все тело»

Певица Анна Седокова призналась в Telegram-канале, что уже третий день сильно болеет.

Седокова рассказала, что к ней вернулась крапивница. Это кожное заболевание характеризуется быстрым появлением сильно зудящих волдырей, похожих на ожоги от крапивы. Артистка показала свое тело во время обострения аллергии. Ранее у певицы крапивница появлялась во время стресса и нервных потрясений.

«Я каждый раз думаю, что она ушла навсегда, а она возвращается обратно. Жжет все тело. Опухает все лицо. Но я не сдаюсь. Многолетняя борьба с ней выработала во мне силу и стойкость. Уколола вчера свой укол. И даже успела сходить на концерт Вани Дмитриенко. Потому что я не дам ей себя победить! Так что иногда, когда человек молчит или даже танцует, это совершенно не означает, что у него все хорошо», — поделилась исполнительница.

Седокова выразила уверенность, что со всем справится.

17 декабря 2024 года в семье Седоковой случилась трагедия. В ночь после дня рождения певицы не стало ее бывшего мужа – баскетболиста Яниса Тиммы. Помимо переживаний из-за кончины экс-супруга артистка столкнулась с травлей и обвинениями со стороны родственников спортсмена.

