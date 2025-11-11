Собчак заподозрила Воробьева в пиар-браке

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в интервью с Прохором Шаляпиным предположила, что брак певцов Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной фиктивный.

Собчак назвала роман и женитьбу Воробьева и Гарифуллиной «красивым пиаром».

«Они все грамотно делают. Они не выпячивают, а, наоборот, типа скрыли свадьбу, а потом ее (Аиду) с кольцом увидели, а потом увидели, как они обнимаются», — поделилась журналистка.

В мае издание Super сообщало со ссылкой на окружение Воробьева, что певец женился на оперной певице, заслуженной артистке Татарстана и России Аиде Гарифуллиной. Свадьба прошла в апреле 2025 года, а расписалась пара в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. И Гарифуллиной, и Воробьеву по 37 лет. В июне Алексей Воробьев подтвердил, что женат.

У Гарифуллиной от прошлых отношений есть девятилетняя дочь Оливия. Оперная дива практически не показывает девочку в соцсетях, отмечая, что ребенку не нужно такое внимание.

В октябре Воробьев и Гарифуллина отпраздновали полгода со дня свадьбы. Пара решила отметить это событие в Лондоне.

