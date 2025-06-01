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Алексей Воробьев подтвердил, что женат

Певец Алексей Воробьев признался, что женат
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mr.alexsparrow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Алексей Воробьев оказался женат. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, во время одного дня рождения Воробьев начал одаривать именинницу комплиментами, но осекся. Артист заявил, что больше не может говорить столько похвал другой женщине, так как является «женатым» человеком.

Подробности неизвестны. Воробьев не раскрывал имя возлюбленной.

В мае издание Super сообщало со ссылкой на окружение Воробьева, что певец женился на оперной певице, заслуженной артистке Татарстана и России Аиде Гарифуллиной. Свадьба прошла в апреле 2025 года, а расписалась пара в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. И Гарифуллиной, и Воробьеву по 37 лет.

В начале марта Воробьев признался, что находится в поиске потенциальной жены. Он объяснил это тем, что быть свободным на протяжении многих лет опасно. Он также отмечал, что хотел бы взять в жены девушку творческой профессии, поскольку она «поймет его необходимость иногда сниматься в постельных сценах».

Ранее Воробьев в «извинительной водолазке» назвал себя идиотом после ролика о макияже.

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