Тимоти Шаламе бросил Кайли Дженнер

Daily Mail: актер Шаламе бросил звезду реалити Дженнер
true
true
true
close
Carlos Barria/Reuters

Актер Тимоти Шаламе бросил звезду реалити-шоу Кайли Дженнер. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник.

По словам инсайдера «такое случалось и раньше, но она уговаривала его снова быть с ней.

«Она без ума от него, так что это вполне может случиться снова», — говорит источник.

Еще один близкий к паре аноним заявил, что у 28-летней Дженнер и 29-летнего Шаламе действительно проблемы в отношениях, но о финальном разрыве говорить пока рано.

«Он довольно много снимается, и она чувствует, что должна следить за ним. Она вкладывает в отношения больше, чем он», — добавил он.

С тех пор как Шаламе и Дженнер, у которых двое общих детей от рэпера Трэвиса Скотта, завязали свой роман в апреле 2023 года после встречи на Неделе моды в Париже, несколько неожиданная пара между франкоязычным актером и отпрыском Кардашьян вызвала настоящий ажиотаж.

Недавно Тимоти Шаламе заявил, что вступил в новый этап жизни с Дженнер. Актер «без страха» отметил, что не рассказывает о романе с Дженнер, поскольку ему «просто нечего сказать».

Ранее Тимоти Шаламе вышел на публику с сумкой за $15 тысяч.

