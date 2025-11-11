Александр Емельяненко отправится в рехаб с Анастасией Волочковой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко присоединился к участникам социального проекта «Звезды под капельницей». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала «Пятница».

Младший брат бойца Федора Емельяненко, прославившийся не только в спорте, но и в скандальных публикациях в СМИ, рассматривает участие в проекте как возможность начать новый этап.

«Таких честных реалити, как «Звёзды под капельницей», нужно больше, чтобы люди знали о реабилитационных центрах, понимали, как они работают. Я не так давно узнал, что это такое, и на сегодняшний день с одним из них сотрудничаю», — говорит он.

В звездный рехаб Емельяненко отправится с балериной Анастасией Волочковой, актером Никитой Джигурдой, телеведущей Машей Малиновской, блогером Ромой Желудем, рэпершей Хофманнитой, блогершей Дианой Астер, блогером ГАБАРом и актрисой Евгенией Осиповой.

Волочковой пришлось сниматься в проекте с Никитой Джигурдой, с которым она рассорилась ранее.

«Был и Никита Джигурда. На проекте мы решили оставить старые обиды и просто по-человечески общаться. На реалити было все: и любовь, и ссоры, и интриги, но все — в рамках приличия», — пообещала Волочкова.

Восемь недель участники проведут в условиях диджитал-детокса и отказа от привычного комфорта. Под руководством врача-нарколога Василия Шурова они пройдут курс восстановления, включающий медикаментозное лечение, капельницы, диету № 5, физические тренировки, трудотерапию и работу с психологами. Премьера проекта состоится 14 ноября.

