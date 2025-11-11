На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Александр Емельяненко отправится в рехаб с Анастасией Волочковой

Боец Емельяненко присоединился к участникам шоу «Звезды под капельницей»
true
true
true
close
Телеканал Пятница

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко присоединился к участникам социального проекта «Звезды под капельницей». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала «Пятница».

Младший брат бойца Федора Емельяненко, прославившийся не только в спорте, но и в скандальных публикациях в СМИ, рассматривает участие в проекте как возможность начать новый этап.

«Таких честных реалити, как «Звёзды под капельницей», нужно больше, чтобы люди знали о реабилитационных центрах, понимали, как они работают. Я не так давно узнал, что это такое, и на сегодняшний день с одним из них сотрудничаю», — говорит он.

В звездный рехаб Емельяненко отправится с балериной Анастасией Волочковой, актером Никитой Джигурдой, телеведущей Машей Малиновской, блогером Ромой Желудем, рэпершей Хофманнитой, блогершей Дианой Астер, блогером ГАБАРом и актрисой Евгенией Осиповой.

Волочковой пришлось сниматься в проекте с Никитой Джигурдой, с которым она рассорилась ранее.

«Был и Никита Джигурда. На проекте мы решили оставить старые обиды и просто по-человечески общаться. На реалити было все: и любовь, и ссоры, и интриги, но все — в рамках приличия», — пообещала Волочкова.

Восемь недель участники проведут в условиях диджитал-детокса и отказа от привычного комфорта. Под руководством врача-нарколога Василия Шурова они пройдут курс восстановления, включающий медикаментозное лечение, капельницы, диету № 5, физические тренировки, трудотерапию и работу с психологами. Премьера проекта состоится 14 ноября.

Ранее Анна Семенович заявила о важности независимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами