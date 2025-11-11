Семенович заявила о важности независимости

Певица Анна Семенович рассказала в интервью радио «Москва FM» о важности независимости у женщин.

Семенович уверила, что независимость очень облегчает жизнь. Как отметила артистка, мужчины уважают финансовую свободу от других людей у женщин.

«Ты можешь в любой момент, если что-то тебе не нравится, сказать свое «фи». И тогда ты выбираешь мужчину не за то, что он тебя будет содержать, да, что там ты такая содержанка, а за то, что ты его любишь», — поделилась артистка.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

Семенович впервые встретилась с Шреером в караоке. По словам певицы, мужчина с детства жил в Германии, поэтому не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Звезда рассказывала, что бизнесмен красиво за ней ухаживал, а потом они стали вместе жить и путешествовать.

В августе 2025-го Семенович заявила, что планирует узаконить отношения с Шреером в 2026 году.

Ранее Анна Семенович раскрыла, как пройдет ее свадьба.