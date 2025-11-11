На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
39-летний Роберт Паттинсон хочет вернуться к роли вечно молодого вампира

Актер Паттинсон захотел вернуться в «Сумерки»
Актер Роберт Паттинсон заявил, что хотел бы снова сыграть вечно молодого вампира Эдварда Каллена в потенциальном продолжении вампирской саги «Сумерки». Об этом он сказал во время совместного видеоинтервью с Дженнифер Лоуренс для Vanity Fair.

На вопрос Лоуренс о возможном возвращении к роли Каллена Паттинсон ответил утвердительно. Лоуренс усомнилась в том, что идея удачная.

«Мне нравится отбирать роли у молодых актеров. Да, я хочу снова сыграть 17-летнего», — говорит 39-летний артист.

Фильм «Сумерки» по одноименному роману Стефани Майер о вампирах, оборотнях и людях вышел в ноябре 2008 года. Главные роли в нем сыграли Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Всего в серии «Сумерки» с 2008 по 2012 годы вышли пять картин, собравшие более трех миллиардов долларов в мировом прокате.

В конце октября в юбилей «Сумерек» Майер вышла книга-артефакт из фильма.

Ранее Дженнифер Лоуренс накормила Роберта Паттинсона едой из помойки.

