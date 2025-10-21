На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Анна Семенович раскрыла, как пройдет ее свадьба: «Хочу отдыхать»

Певица Анна Семенович заявила, что проведет узкую и закрытую свадьбу
true
true
true
close
ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица а Анна Семенович раскрыла, как пройдет ее свадьба с возлюбленным Денисом Шреером. Ее цитирует kp.ru.

По словам 45-летней артистки, это будет свадьба для себя: спокойная, небольшая, только с самыми близкими людьми.

«Хочу отдыхать на свадьбе, веселиться, а не работать. Работаю я и так круглые сутки, поэтому на своей свадьбе хочу отдыхать», — объяснила она.

Семенович добавила, что лишние пафос и трата денег паре не нужны — после работы в шоу-бизнесе ей важно просто насладиться моментом, а не устраивать шоу для коллег, журналистов или поклонников.

При этом раньше, отметила певица, ей действительно хотелось публичности. Тогда Семенович чувствовала, будто живет для других людей — теперь же она живет для себя и понимает, что ее время – это самое ценное, что у нее есть.

Артистка в июне 2024 года перестала скрывать своего возлюбленного. Звезда впервые встретилась с Шреером в караоке. По словам знаменитости, бизнесмен, с детства живущий в Германии, не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Певица рассказывала, что предприниматель красиво за ней ухаживал, а потом они вместе начали жить и путешествовать.

Исполнительница отмечала, что бизнесмен никогда не скрывал от нее свой семейный статус. Мужчина по-прежнему официально женат. По признанию знаменитости, у Шреера на момент их знакомства были сложные отношения с супругой и они не жили вместе, но растили общего ребенка. Предприниматель тогда же поговорил с матерью своего сына, сообщил о романе с другой женщиной и попросил у нее развода. По словам Семенович, ее жених неизвестно когда получит документы о расторжении брака, поскольку в Германии этот процесс может затянуться на несколько лет.

Ранее Семенович сфотографировалась со Шреером в ЗАГСе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами