Покупателям квартиры Долиной пообещали компенсацию

Юрист Трунов: покупателям квартиры Долиной выплатят компенсацию, но попозже
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пострадавшие от мошеннической схемы покупатели квартиры певицы Ларисы Долиной смогут получить компенсацию, но случится это позднее. Сейчас ведется поиск подозреваемых, а когда преступников поймают, им самим будет выгоднее рассчитаться с потерпевшими, заявил НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

После поимки преступники сами стремятся покрыть ущерб, нанесенный жертвам, так как это напрямую влияет на срок отбывания наказания, на возможность выхода из тюрьмы по УДО и так далее, пояснил юрист.

«То, что Долина получила компенсацию сразу, а другие потерпевшие — нет, это не значит, что они не имеют прав на справедливость и возмещение вреда», — подчеркнул Трунов.

Он также пояснил, почему уголовное дело об угрозах убийством артистке сначала возбудили, а потом приостановили. По его мнению, это связано не с тем, что на это махнули рукой – скорее всего, его приостановили как раз из-за начала розыска подозреваемых. В этом случае возбуждается уже розыскное дело, к работе привлекают оперативников, которые начинают собирать факты и искать преступников.

«Таким образом, дело не закрыли — просто одно дело перетекает в другое», — заключил адвокат.

Напомним, накануне адвокат певицы Ксения Апарина сообщила, что ей и артистке угрожали убийством, в связи с чем были возбуждены уголовные дела. Также утверждалось, что исполнительница также обращалась за госзащитой из-за угроз ее жизни. Апарина утверждает, что они якобы требовали прекратить расследование, а также якобы угрожали взорвать машину певицы, пока подозреваемых не нашли.

Ранее Лариса Долина отказалась приходить на суд по афере с ее квартирой.

