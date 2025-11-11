Названа дата прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым

В Театре Вахтангова назвали дату прощания c народным артистом России Владимиром Симоновым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Прощание, уточнили в театре, начнется в Большом фойе Театра Вахтангова в среду 12 ноября в 11.00 и продлится до 13.00.

9 ноября ведущего актера Театра им. Евгения Вахтангова Владимира Симонова не стало из-за сердечной недостаточности.

Симонов обращался в больницу с жалобами на кашель в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

В фильмографии Симонова было более 150 ролей. Артист участвовал в таких проектах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «КостяНика. Время лета», «Одна любовь на миллион», «Чернобыль», «Ржевский против Наполеона», «Пальма», «Каменская», «Ермоловы», «Перевал Дятлова», «Кухня».

Ранее Марат Башаров назвал страшной потерей кончину Симонова.