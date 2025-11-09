На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Марат Башаров назвал страшной потерей кончину Симонова

Телеведущий Марат Башаров заявил, что Симонов был потрясающим мужчиной
true
true
true
close
Global Look Press

Кончина народного артиста России Владимира Симонова стала большой потерей как для театра имени Вахтангова, так и для всего кино. Об этом NEWS.ru заявил актер и телеведущий Марат Башаров.

Башаров признался, что знал Симонова лично и снялся с ним не в одном проекте. По словам актера, его коллега был потрясающим, красивым и еще молодым мужчиной.

«Очень жаль. Как говорят, всевышний забирает сильнейших. Видимо, там, наверху, настал его момент», — отметил телеведущий.

9 ноября не стало ведущего актера Театра им. Евгения Вахтангова Владимира Симонова из-за сердечной недостаточности. Церемония прощания с артистом пройдет в театре Вахтангова.

Симонов обращался в больницу с жалобами на кашель в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

В фильмографии Симонова было более 150 ролей. Артист участвовал в таких проектах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «КостяНика. Время лета», «Одна любовь на миллион», «Чернобыль», «Ржевский против Наполеона», «Пальма», «Каменская», «Ермоловы», «Перевал Дятлова», «Кухня».

Ранее вдова Вячеслава Добрынина рассказала о страхе больниц Юрия Николаева.

