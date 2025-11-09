На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вдова Паши Техника будет судиться с менеджером рэпера

Вдова Паши Техника Карицкая заявила, что ее сын не получает деньги с песен отца
true
true
true
close
evaevakaritskayaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук), рассказала в Telegram-канале, что будет судиться с менеджером рэпера Маркусом.

Карицкая предположила, что судебные разбирательства надолго затянутся. Возможно, на несколько лет. Причиной исков стали авторские права на песни Паши Техника.

«Человек просто не хочет по-нормальному решить вопрос. Он не хочет просто взять и отдать то, что принадлежит моему сыну, что принадлежит родителям Паши. Я настолько наглых и мерзких людей, если честно, не встречала. Почему нельзя просто взять и отдать то, что принадлежит по праву родственникам?» — отметила Карицкая.

На данный момент треки Техника официально недоступны на музыкальных площадках. Бывшая жена артиста призналась, что не знает, когда поклонники смогут послушать композиции рэпера. Она добавила, что ее сын не получает монетизацию с контента отца.

Карицкая отметила, что ее сыну выплачивают социальную выплату по потере кормильца в размере 15-17 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Паша Техник записал фит с Бьянкой перед кончиной.

