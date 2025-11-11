«Развод стал для него ударом»: Дибров продает семейную виллу с портретами бывшей жены

Телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу семейную виллу за 570 млн рублей, которую назвал в честь своей экс-супруги Полины. Об этом сообщает kp. ru.

Эта загородная недвижимость шоумена расположена в деревне Лапино Одинцовского района. Дом имеет площадь 1200 кв. м. На первом этаже находится просторная гостиная с камином и роялем, обеденная зона на восемь человек и кухня. Там же расположен холл с качелями и модерновая лестница со светодиодной подсветкой, ведущая на второй этаж.

Второй уровень коттеджа включает две детские комнаты, три ванные, две сауны, комнату отдыха с большим диваном и две спальни для взрослых. На территории также есть ботанический сад с солярием, тренажерный зал и помещение с бассейном и шезлонгами.

«Обстановка дома стильная, но не вычурная. Видно, что строили с душой и для себя. В каких-то комнатах до сих пор остались портреты Полины…» — подчеркивают авторы статьи.

В июле издание kp.ru раскрыло, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Супруги официально развелись в сентябре 2025 года. У Дмитрия и Полины Дибровых трое сыновей — Александр, Федор и Илья.

В новой публикации СМИ отметило со ссылкой на источник из окружения Диброва, что телеведущий по-прежнему переживает расставание с Полиной.

«Как бы Дима ни храбрился и ни пытался казаться с виду спокойным, развод стал для него настоящим ударом», — заявил инсайдер.

