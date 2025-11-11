На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Буйнову запретили солнце и косметику из-за рака

Mash: борющемуся с раком Александру Буйнову запретили находиться под солнцем
true
true
true
close
Петр Чернов/РИА Новости

Народный артист России Александр Буйнов вынужден избегать солнца и косметики из-за лечения рака, вызывающего кожные реакции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает СМИ, сейчас 75-летний артист проходит противоопухолевую терапию, поэтому врачи запретили Буйнову находиться под прямыми солнечными лучами, использовать мыло, агрессивные уходовые средства и грим. При этом певцу разрешены увлажняющие и солнцезащитные кремы.

С начала нулевых Буйнов борется с раком предстательной железы. Артист прошел несколько курсов лечения, а в 2011 году заявил журналистам, что находится в ремиссии.

В феврале 2025 года Буйнов попал в скандал после того, как сбил женщину на зебре в Подмосковье. Mash не исключает, что ДТП произошло на фоне проблем с реакцией у артиста из-за гормонотерапии.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

Очевидцы запечатлели происходящее. На кадрах видно, что женщина лежит на проезжей части, вокруг пострадавшей собрались люди. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Медицинские работники оказывают женщине первую помощь.

Ранее стал известен самый востребованный артист на новогодних корпоративах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами