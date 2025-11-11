Букеровскую премию получил венгерско-британский писатель

Обладателем Букеровской премии по литературе за 2025 год стал венгерско-британский писатель Дэвид Салэй за роман «Плоть» (Flesh). Об этом объявил председатель жюри, ирландский автор Родди Дойл на церемонии в Лондоне, сообщается на сайте премии.

При этом он уточнил, что судьи обсуждали шесть книг из шорт-листа более пяти часов.

«Книга, к которой мы постоянно возвращались, которая выделялась среди других замечательных романов, была «Плоть» из-за своей необычности. Мы никогда не читали ничего подобного. Это во многом мрачная книга, но читать ее одно удовольствие», — подчеркнул Родди Дойл.

Салэй получил £50 тысяч и трофей, который ему вручила прошлогодняя победительница Саманта Харви. Писательница из Великобритании удостоилась Букеровской премии за роман «На орбите» (Orbital).

Он привлек внимание жюри уникальностью темы и ее подачей. В книге описывается один день шести космонавтов на борту Международной космической станции, среди которых двое россиян.

Ранее французский писатель получил Гонкуровскую премию.