Французский писатель получил Гонкуровскую премию

Французский писатель Лоран Мовинье стал обладателем Гонкуровской премии. Об этом сообщил президент Гонкуровской академии Филипп Клодель в ходе церемонии, которая транслировалась телеканалом BFMTV.

Писатель получил награду за роман Maison vide «Пустой дом», за него проголосовали шесть членов жюри.

Главной соперницей Мовинье была бельгийская писательница Каролин Ламарш, которая получила за свой роман Le Bel Obscur («Красивый мрак») голоса четырех членов жюри.

В 2022 году Гонкуровскую премию получила другая французская писательница Брижит Жиро за книгу «Жить быстро».

Гонкуровская премия является самой престижной литературной премией Франции за лучший роман. Награда названа в честь братьев Жюля и Эдмона де Гонкур. Присуждается по итогам голосования членов Гонкуровской академии на специальном ужине в парижском ресторане «Друан». Вручается ежегодно, начиная с 1903 года.

