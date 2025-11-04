На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Французский писатель получил Гонкуровскую премию

Лауреатом Гонкуровской премии стал французский писатель Мовинье
true
true
true
close
Ulf Andersen/Getty Images

Французский писатель Лоран Мовинье стал обладателем Гонкуровской премии. Об этом сообщил президент Гонкуровской академии Филипп Клодель в ходе церемонии, которая транслировалась телеканалом BFMTV.

Писатель получил награду за роман Maison vide «Пустой дом», за него проголосовали шесть членов жюри.

Главной соперницей Мовинье была бельгийская писательница Каролин Ламарш, которая получила за свой роман Le Bel Obscur («Красивый мрак») голоса четырех членов жюри.

В 2022 году Гонкуровскую премию получила другая французская писательница Брижит Жиро за книгу «Жить быстро».

Гонкуровская премия является самой престижной литературной премией Франции за лучший роман. Награда названа в честь братьев Жюля и Эдмона де Гонкур. Присуждается по итогам голосования членов Гонкуровской академии на специальном ужине в парижском ресторане «Друан». Вручается ежегодно, начиная с 1903 года.

Ранее в Госдуме раскритиковали Нобелевскую премию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами