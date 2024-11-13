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Букеровскую премию по литературе за 2024 год получила писательница из Британии

Британка Саманта Харви получила Букеровскую премию по литературе за 2024 год

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Alberto Pezzali/AP

Писательница Саманта Харви из Великобритании получила Букеровскую премию по литературе за роман «На орбите» (Orbital). Об этом объявил председатель жюри писатель и скульптор Эдмунд де Ваал на церемонии в Лондоне, сообщается на сайте премии.

Роман, состоящий всего из 136 страниц, привлек внимание жюри уникальностью темы и ее подачей, отметил де Ваал. В книге описывается один день шести космонавтов на борту Международной космической станции, среди которых двое россиян.

Герои романа наблюдают за восходами и закатами и любуются ледниками, вершинами гор и волнами океанов, делятся своими размышлениями.

Саманта Харви получила в награду £50 тыс. и статуэтку, которую ей вручил Пол Линч, победитель Букеровской премии 2023 года. Британка стала первой женщиной, получившей почетную премию с 2019 года.

Букеровская премия является одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире, была учреждена в 1968 году.

Ранее Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган.

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