Букеровскую премию по литературе за 2024 год получила писательница из Британии

Писательница Саманта Харви из Великобритании получила Букеровскую премию по литературе за роман «На орбите» (Orbital). Об этом объявил председатель жюри писатель и скульптор Эдмунд де Ваал на церемонии в Лондоне, сообщается на сайте премии.

Роман, состоящий всего из 136 страниц, привлек внимание жюри уникальностью темы и ее подачей, отметил де Ваал. В книге описывается один день шести космонавтов на борту Международной космической станции, среди которых двое россиян.

Герои романа наблюдают за восходами и закатами и любуются ледниками, вершинами гор и волнами океанов, делятся своими размышлениями.

Саманта Харви получила в награду £50 тыс. и статуэтку, которую ей вручил Пол Линч, победитель Букеровской премии 2023 года. Британка стала первой женщиной, получившей почетную премию с 2019 года.

Букеровская премия является одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире, была учреждена в 1968 году.

Ранее Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган.